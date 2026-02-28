Resumen: Con un lenguaje contundente, Trump describió a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" y aseguró que su caída no solo representa justicia para el pueblo iraní, sino para todas las naciones víctimas de sus acciones terroristas.

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei: «La República Islámica ha llegado a su fin»

En un anuncio que ha sacudido los cimientos de la geopolítica mundial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su plataforma Truth Social la muerte del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Según el mandatario, el clérigo fue neutralizado en una operación de alta precisión coordinada con la inteligencia de Israel, marcando lo que calificó como el inicio del fin del régimen de Teherán.

El mensaje de Trump: “Justicia para el mundo”

Falla en la seguridad: El presidente enfatizó que los sistemas de rastreo y la estrecha colaboración con Israel impidieron que Jamenei y otros altos mandos eludieran el ataque.

Llamado a la deserción: Trump envió un mensaje directo a las fuerzas de seguridad iraníes (IRGC): “Ahora pueden tener inmunidad, ¡más tarde solo tendrán la muerte!”. Aseguró que muchos miembros del ejército ya buscan desertar y unirse a los “patriotas iraníes”.

Continuidad de la ofensiva: Advirtió que los bombardeos “intensos y precisos” continuarán durante toda la semana o el tiempo necesario para lograr la paz en la región.

Reacciones en Irán y el exilio: “El sanguinario Zahhak ha sido borrado”

Mientras en la localidad de Karaj, cerca de Teherán, se reportan celebraciones espontáneas de ciudadanos por la supuesta muerte del líder, figuras de la oposición en el exilio han reaccionado con esperanza.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, comparó a Jamenei con el rey malvado de la mitología persa, Zahhak: “Con su muerte, la República Islámica ha llegado efectivamente a su fin y pronto será relegada al basurero de la historia”. Pahlavi advirtió a los funcionarios actuales que no intenten nombrar un sucesor, señalando que esta es su última oportunidad para unirse al pueblo.

¿Quién sucederá a Jamenei? Un vacío de poder crítico

La República Islámica se enfrenta ahora a un dilema sucesorio sin precedentes bajo el sistema de Vilayat-e Faqih (tutela del jurista islámico).

Requisito religioso: El sucesor debe ser un clérigo de alto rango y reconocido prestigio teológico.

Líderes diezmados: Israel sostiene que no solo murió Jamenei, sino que gran parte de la cúpula que podría haber facilitado una transición estable también fue eliminada en los ataques de este sábado.

Incertidumbre en Teherán: Mientras Washington y Jerusalén dan por muerto al ayatolá, el silencio oficial desde las sedes de poder en Irán alimenta la teoría de un colapso institucional interno.rcido por un clérigo venerable.