Doña Florinda, recordó uno de los programas más famosos y que no pasa de moda en el mundo es el Chavo del Ocho , una producción que llegó a todos los rincones y que gracias a su originalidad se quedó en el corazón de muchos televidentes que hasta hoy en día esperan que vuelva a ser televisada.

Todo el trabajo de Roberto Gómez Bolaños , mejor conocido como ‘Chespirito’ , está plasmado en esa gran serie de televisión, la cual fue dirigida por él, dejando a su paso otros mini productos como el Doctor Chapatín, El Chapulín colorado y los Chifladitos.

La actriz mexicana desempolvó unas imágenes con las que recordó una de sus mejores épocas, en la que su belleza era protagonista.

Para nadie es un secreto que el éxito que tuvo el programa no solo viene de Bolaños, sino del grandioso elenco que tenía, con figuras como Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdez, Florinda Meza , entre otros.

Esta última fue muy importante tanto en la serie como en la vida de Roberto Gómez, ya que fue su esposa desde el año 2004, acompañando al comediante en los últimos años de su vida, luego de crear una gran amistad y compartir momentos inolvidables gracias al Chavo del ocho.

Florinda Meza es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Twitter , en donde comparte sus opiniones y material exclusivo de su vida y del programa, recordando claramente el cumpleaños de su esposo, y otros momentos que marcaron su vida.

Hace algunos días la mexicana compartió unas imágenes que desempolvó del baúl de los recuerdos, mostrando el gran cuerpo que tenía y la belleza que la caracterizaba en su juventud, acompañando la publicación con el siguiente mensaje:

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…”, indicó la actriz.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo… pic.twitter.com/4hkqUNas1L — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) February 8, 2023

Los internautas no dejaron pasar la publicación y le dejaron algunos mensajes: “Florinda siempre me dieron celos del profesor jirafales y más cuando se metían solos a tomar su tasita de café y dejaban a kiko afuera, rayos me daban celos”, “Cada día de nuestra existencia, llega con una belleza diferente! La tuya sigue siendo una belleza Bella». Expresaron.

