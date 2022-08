in

Por medio de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los exjefes paramilitares Diego Murillo, alias ‘Don Berna’ y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Cuco’, expresaron su intención de sumarse a las posibles negociaciones del nuevo gobierno para una solución al conflicto.

La carta fue enviada el mismo día de la posesión, por medio de la corporación Compromiso Colombia, cuyo representante es el abogado Michel Pineda, quien ha sido apoderado judicial de varios paramilitares en diferentes procesos.

“El discurso de Gustavo Petro fue incluyente en relación a los temas de paz (…) Desde esa política, algunas personas extraditadas envían en respuesta a ese hecho, una comunicación en la cual se suman con la intención de aportar en la paz total. El contenido del documento tiene la intención de ayudar colaborando con la verdad, la reparación y será el Gobierno el que decida cuáles serían las formas de poder realizar esos aportes”, relató el abogado Michel Pineda.

Tanto Murillo como Vanoy están pagando penas desde 2008 en los Estados Unidos, y en su anuncio manifiestan que no importa los años de pena que ya han purgado.

“El aporte de todos los que han sido actores de la violencia y que deciden volverse actores de la paz, es un hecho que debe valorarse por el Gobierno nacional. El conocimiento que tienen con relación a lo que ocurrió es importante, entre más tiempo, la verdad es más valiosa, dice el adagio popular”, agregó el abogado.

El hecho de que estén por fuera de Colombia no sería un impedimento o condicionante, pues el abogado plantea la posibilidad de aprovechar convenios ya existentes como el de Justicia y Paz para que esos aportes se hagan de manera virtual, por ejemplo.

‘Don Berna’ y ‘Cuco’ Vanoy podrían aportar a la verdad desde EE.UU

Aunque el hecho de estar fuera del país no sería un problema para que hagan sus aportes, pues podría ser de manera virtual gracias a figuras como la de Justicia y Paz, y el mensaje no indica, por ahora, las condiciones que pondrían para esa colaboración, algunos hablan de una posible repatriación, que dependería no solo del gobierno de Colombia, sino también del de Estados unidos.

Alias ‘Don Berna’ es conocido por un amplio recorrido delictivo, siendo miembro del ‘Clan Galeano’, ‘Los Pepes’ y ‘La Oficina’, y comandante del bloque Cacique Nutibara de las AUC, mientras que ‘Cuco’ Vanoy dirigió el bloque Mineros, de las mismas autodefensas.