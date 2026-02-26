Dominic Vera, promesa colombiana del kartismo, debuta este 27 de febrero en el campeonato Champions of the Future en Valencia, España. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor

Resumen: Dominic Vera, el talentoso piloto colombiano de 10 años y único podio nacional en el mundial Rotax MAX Challenge, inicia este viernes 27 de febrero en Valencia, España, su participación en el prestigioso campeonato Champions of the Future. Esta competencia de élite, liderada por Susie Wolff, representa el primer desafío de una gira internacional que llevará al joven deportista por Italia, Grecia, Omán y Emiratos Árabes, consolidándolo como la gran promesa del automovilismo colombiano en su camino hacia las categorías superiores del motor.

El automovilismo colombiano vuelve a fijar su mirada en las pistas internacionales con el ascenso meteórico de Dominic Vera.

A sus escasos 10 años, el joven piloto ya ostenta un logro sin precedentes para el país: ser el único colombiano en alcanzar un podio en el prestigioso mundial Rotax MAX Challenge Grand Finals.

Este hito no solo representa un éxito individual, sino que ha servido para consolidar la presencia de Colombia en el mapa del kartismo formativo global, la cantera donde se forjan las futuras estrellas de la velocidad.

Con el impulso de sus resultados históricos, Vera se alista ahora para enfrentar un desafío de mayor envergadura en el campeonato Champions of the Future.

Este certamen es reconocido en el circuito motor como una de las plataformas más exigentes y competitivas, diseñada específicamente para proyectar a los talentos más brillantes hacia las categorías superiores del automovilismo.

La relevancia de esta competencia es tal que cuenta con el liderazgo de Susie Wolff, figura clave en el deporte y esposa de Toto Wolff, el director ejecutivo del equipo Mercedes AMG Petronas de Fórmula 1.

Dominic Vera: La promesa colombiana que busca conquistar el “Champions of the Future” en España

La acción en pista para el corredor nacional comenzará este viernes 27 de febrero en Valencia, España. Esta cita española marca el inicio de un ambicioso calendario compuesto por seis competencias distribuidas a lo largo del año.

Tras su paso por la península ibérica, Dominic deberá demostrar su destreza en circuitos de Italia, Grecia, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, enfrentándose a condiciones climáticas y trazados diversos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y resistencia.

Dominic Vera encara esta temporada con la madurez de quien ya sabe lo que es estar entre los mejores del mundo.

El camino hacia la élite del automovilismo es largo y exigente, pero el piloto colombiano ha dado señales claras de poseer el carácter y el talento técnico necesario para dejar huella.

Su participación en el Champions of the Future no es solo una competencia más, sino el siguiente paso lógico en una carrera que promete llevar la bandera de Colombia a lo más alto de los podios internacionales.

