MEDELLÍN, 10 DE MARZO DE 2023. Cierres viales este domingo 12 de marzo en varias vías de la capital antioqueña, con motivo de la décima edición de CORRE POR AMOR, la carrera de la que todos hacemos parte, que es organizada por la Fundación Mónica Uribe Por Amor. La carrera contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, y como en años anteriores, tendrá sus puntos de salida y llegada a un costado de la estación Estadio del Metro de Medellín.

El calentamiento para los participantes está programado para las 7:30 a.m. y la salida está prevista para las 8:00 a.m. para los corredores de 10K y a las 8:10 a.m. para los de 5K. En consecuencia, entre las 6:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m. habrá cierre total de la calle 47D entre la carrera 73 y la carrera 65, que estará cerrada entre las calles 47D y 50 – Colombia de 7:30 a.m. a 10:00 a.m. Por su parte, entre las 7:30 a.m. y las 9:30 a.m., habrá cierre en la Avenida Colombia – calle 50, calzada sentido occidente – oriente, desde la carrera 65 hasta la Avenida del Ferrocarril, en esta misma Avenida, sentido norte – sur, entre las calles 50 – Colombia y la calle 33 y en la Avenida Guayabal, en sentido norte – sur, entre las calles 33 y 25.

La Fundación Mónica Uribe por Amor y MCM Operador de Eventos agradecen la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía e invitan a todas las personas para que apoyen este domingo a la carrera de la que todos hacemos parte, sugiriendo a quienes no participen que, si tienen que salir este domingo temprano, lo hagan en transporte público o utilicen vías alternas para evitar caer en retrasos y congestiones.

OBJETIVOS

Con CORRE POR AMOR, la Fundación Mónica Uribe Por Amor, entidad que desde hace más de 23 años brinda atención integral a personas con espina bífida en todo el país, principalmente en Medellín, tiene como objetivo reunir a atletas élite, recreativos, grupos familiares y de amigos, así como personas en condición de discapacidad.

Los recursos económicos que se obtengan, se destinarán a fortalecer el programa RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad), que consiste en brindar atención integral a las personas con espina bífida de otros municipios de Antioquia y otras regiones de Colombia.

Por tratarse de una carrera completamente recreativa, no hay división por categorías, de tal forma que todos los participantes se inscriben en categoría única. Pueden participar atletas profesionales, aficionados y personas con discapacidad. Tampoco hay premiación, el premio mayor es participar en una carrera con sentido social.

Todos podemos participar en CORRE POR AMOR 2023, las inscripciones siguen abiertas en el sitio web en www.mcmeventos.com y la organización ha dispuesto de dos opciones de inscripción: Individual, por 80 mil pesos para un solo corredor, y el Plan Padrino, por 100 mil pesos, para un deportista, quien, a su vez, le da la oportunidad de participar a una persona en condición de discapacidad.

Los kits oficiales, que incluyen la camiseta oficial, número, chip para la distancia de 10 kilómetros, tula deportiva e insertos de patrocinadores, así como la medalla al llegar a la meta y diferentes productos que ofrecen los patrocinadores (hidratación, banano, bocadillos, entre otros), se entregarán mañana, sábado 11 de marzo, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., en el Club Unión, primer piso de San Fernando Plaza.

Más informes en www.mcmeventos.com y www.fundacionporamor.org, así como en el teléfono 604 540 06 20 y en el móvil 311 639 96 15 tanto para llamadas como para mensajes de WhatsApp, en la fan page: Corre Por Amor y en Instagram @fundporamor.

RECORRIDOS

