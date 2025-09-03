habitante de calle muerte crimen
Le dolía la espalda, se desplomó y murió: habitante de calle falleció en El Poblado

Resumen: Hallan muerto a un hombre en situación de calle en el barrio El Poblado de Medellín. La víctima, conocida como "El Paisa", se había quejado de un fuerte dolor de espalda

Minuto30.com .- En la noche de este martes, un hombre en situación de calle fue hallado sin vida en la Carrera 41 con Calle 9, en el barrio El Poblado de Medellín. La víctima, habitante de calle y conocido en el sector como «El Paisa», tendría entre 40 y 45 años de edad.

Según el relato de otros habitantes de calle, «El Paisa» se había quejado de un fuerte dolor en la espalda desde el sábado. El día de su muerte, alrededor de las 8:00 p.m., se sentó en el andén y se desplomó en el pavimento.

Soldados que se encontraban en el sector solicitaron una ambulancia de inmediato. Sin embargo, al llegar los paramédicos y tomarle los signos vitales, confirmaron que ya había fallecido. La causa de la muerte está por determinarse.

