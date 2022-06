Fue al médico por dolor en un dedo del pie, le quedaban cuatro días de vida

in

Un hombre identificado con el nombre Richard Bernstein comenzó a sentir dolor en un dedo del pie derecho, visitó un podólogo pero el especialista no encontró nada extraño. El hombre nunca imaginó que realmente se encontraba al borde de la muerte.

Bernstein, de 62 años, acudió el pasado marzo a su médico general luego de que la pierna se le hinchara, y este lo remitió con el urólogo. Allí, finalmente, encontrarían la causa real del dolor que estaba padeciendo desde hace dos años.

«Me dijo que me quedaban cuatro días de vida», contó Bernstein al diario New York Post.

El doctor le comunicó la triste noticia de que además de un gran tumor canceroso en el riñón, tenía una trombo tumoral que había crecido a través de la vena renal y llenaba la vena cava, que es la vena principal que drena al corazón, de acuerdo con el citado medio.

Bernstein ha aconsejado a las personas no ignorar ningún dolor que sientan, pues podría ser una alarma. «No hubo ningún dolor grave en absoluto. Mi consejo es que si algo anda mal y no lo encuentran, no dejen de buscar», dijo. «Confía en tus sentimientos sobre tu propio cuerpo».

Los médicos que le atendieron afirman que le extirparon todo el cáncer, por lo que Bernstein no necesita someterse a ningún tratamiento adicional. Ahora el hombre, quien perdió unas 30 libras en el proceso, se enfoca en recobrar su peso y recuperarse de la mejor manera.

