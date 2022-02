Este martes, primero de febrero, la firma italiana Dolce & Gabbana anunció que dejará de utilizar pieles de animales en todas sus colecciones, iniciativa que han tenido numerosas casas de moda de lujo para contribuir a la defensa de los animales y el medio ambiente.

Por medio de un comunicado de prensa, Fedele Usai, gerente de marketing del grupo, dijo que «Dolce & Gabbana está trabajando hacia un futuro más sostenible, en que no se puede incluir el uso de pieles de animales».

“Para preservar el trabajo y la profesionalidad de los maestros peleteros, Dolce & Gabbana seguirá colaborando con ellos para crear ropa y complementos con pieles ecológicas, utilizando materiales reciclados y reciclables», concluye el comunicado.

Las principales casas de moda italianas, entre ellas Prada, Armani, Gucci, Versace, Furla y Valentino en los últimos años, han renunciado al uso de pieles de animales en sus colecciones.

A conscious choice towards a more sustainable, fur-free future.

Dolce&Gabbana, supported by the Humane Society of the United States and Humane Society International, has chosen to discontinue the use of animal fur in all its Collections starting 2022. pic.twitter.com/P95JYQ25US

