[FOTOS] ¡Indignante! Docente fue golpeada por el alcalde de San José de Miranda, Santander

La diputada de Santander Claudia Lucía Ramírez fue la encargada de denunciar a través de su cuenta de Twitter que el alcalde de San José de Miranda, Donaldo Ortiz, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, agredió físicamente a la docente Luz Estella O. C, de 53 años, el pasado 1 de enero.

En esta publicación compartida por la dirigente muestra algunas fotografías de las lesiones que sufrió la docente, quien hace parte del Instituto Técnico Superior Damaso Zapata de Bucaramanga. Además de un informe del Instituto de Medicina Legal.

En dicho informe de la clínica forense de Medicina se señala que la docente: «sufrió mecanismo traumático de lesión contundente (…) Incapacidad médico legal definitiva de 10 días. Presenta secuelas de perturbación funcional del ojo con visión borrosa de carácter transitorio”.

Mientras los gobernantes siguen premiando a funcionarios acosadores, hoy le solicito a la @FiscaliaCol y a la @PGN_COL que se investigue la presunta agresion a una mujer por parte del alcalde de San José de #Miranda Donaldo Ortiz ¡Como se aprovechan de sus cargos! Descarados. pic.twitter.com/SgY86IpLQs — Claudia Lucia Ramírez (@ClaudialuciaRC) January 3, 2023

Según el reporte este suceso se dio en el parque del pueblo, durante una verbena popular, en esta el alcalde Cárdenas tuvo una discusión verbal con la madre de la actual secretaria de Gobierno del municipio, pero no pasó a mayores.

Luego se supo que el mandatario se alejó de este lugar y es cuando se cruzó con la docente Luz Estella O. C. y le propina un puño en sul rostro, no sin antes gritarle un insulto.

Preocupante las acusaciones en contra de @DonaldoOrtiz12 alcalde del Municipio de #SanJoseDeMiranda por violencia hacia la mujer. Ojalá que las autoridades pueden investigar los hechos y actuar con mano dura, estos funcionarios siempre se aprovechan de los cargos para maltratar. pic.twitter.com/R4DQqXXJWn — Claudia Lucia Ramírez (@ClaudialuciaRC) January 3, 2023

Esta agresión hizo que se formara una pelea en la que se ven involucrados el esposo de la docente, un contratista amigo del alcalde y algunas otras personas.

El informe policial menciona que algunos de los implicados recibieron botellazos e, incluso, se habla de un hombre armado con un puñal, quien fue desarmado evitando una tragedia mayor. Además, se informa que casi todos los implicados se encontraban en estado de alicoramiento.

