Docente universitaria fue despedida por publicar sensuales fotografías en sus redes sociales

Yeimi Ilias, es la docente universitaria y profesional en Contaduría Pública, quien perdió su empleo por cuenta de las fotografías que publica a través de su cuenta de Instagram.

En una entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la docente barranquillera explicó que empezó a ser reconocida luego de que la invitaran a participar en un programa de televisión, y tras ganar más seguidores en sus redes, comenzó a publicar fotografías más atrevidas en vestido de baño, pijama, y ropa ajustada, que dejaron poco a la imaginación.

Estas publicaciones le costaron el puesto de maestra en la universidad donde trabajaba, pues sus superiores argumentaron que era “demasiado informal”.

Sin embargo, la mujer -quien ya tiene otro empleo- explicó que su labor y desempeño como docente no tiene nada que ver con ser una mujer atractiva y mostrarse en sus redes.

«Mis estudiantes me respetan mucho. Ellos se quedan con lo que muestro en clase y de pronto le podrán dar un ‘me gusta’ a mis fotos porque les gusta como me veo en vestido de baño. (…) Una red social no nos debe quitar la formación a los profesionales», concluyó esta docente que es madre de una niña de 13 años.

Estas son las fotografías de la docente

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeilu (@yeilu21)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeilu (@yeilu21)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeilu (@yeilu21)

