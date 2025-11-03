Resumen: Se ha revelado que la víctima, quien residía en el sector, tenía un pasado judicial significativo: hacía cinco años había salido de la cárcel, donde purgó una pena por el delito de homicidio

¡Doce tiros le pegaron! En el Doce de Octubre asesinaron a alias «El Mico», exconvicto con domiciliaria

Minuto30.com .- Una violenta ejecución con arma de fuego se registró la noche del domingo 2 de noviembre en el barrio Pedregal, jurisdicción del Doce de Octubre en Medellín. La víctima, identificada como alias «El Mico», de 45 años, fue atacada en plena vía pública, en el sector del parque La Tasca.

El crimen ¿un ajuste de cuentas sanguinario?

«El Mico» recibió una ráfaga de disparos que sumaron doce heridas, distribuidas en puntos vitales como el cuello, el costado, la espalda, la cabeza y en extremidades superiores. La violencia del ataque, sumada al hallazgo de nueve vainillas de diferentes calibres y un proyectil en el lugar, sugiere que se trató de un ajuste interno de cuentas.

Testigos informaron que varios sujetos descendieron de un vehículo, ultimaron a la víctima y huyeron en el mismo automóvil con rumbo desconocido. Además, los presuntos agresores se llevaron la motocicleta de la víctima, añadiendo el hurto a la escena criminal.

La Víctima tenía antecedentes por Homicidio

Se ha revelado que la víctima, quien residía en el sector, tenía un pasado judicial significativo: hacía cinco años había salido de la cárcel, donde purgó una pena por el delito de homicidio, y actualmente se encontraba cumpliendo detención domiciliaria.

La Policía, que llegó al lugar tras el llamado ciudadano, encontró a alias «El Mico» tendido en el piso. A pesar de la violencia del ataque y la presunción de hurto de la motocicleta, las pertenencias personales como su celular, un reloj y dos manillas de oro, fueron encontradas junto al cuerpo.

Hasta el momento no se han registrado capturas por este homicidio. Las autoridades investigan el pasado de la víctima para esclarecer la autoría y los móviles del asesinato.

