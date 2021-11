El Rangers venció 2 x 0 al Sparta Praha en la fecha 5 de la fase de grupos de la Europa League con doblete del colombiano Alfredo Morelos y dió un paso importante a la clasificación a la fase preliminar de octavos de final del certamen.

El búfalo de Cereté es figura del conjunto escocés donde acumula 103 goles y 45 asistencias en 204 partidos desde su llegada en 2017.

Alfredo se formó en las inferiores del Independiente Medellín donde alcanzó a disputar varios partidos antes de emigrar al fútbol de Finlandia donde también se destacó con el HJK Helsinki.

Morelos' record for Rangers. Delighted to see him grab a brace tonight 🇨🇴

