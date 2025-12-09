El rugby seven colombiano cerró una participación memorable en los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, dejando en alto el nombre del país con dos destacadas medallas.

Las Tucanes, el equipo femenino, firmaron una actuación de ensueño al coronarse campeonas bolivarianas de forma invicta, demostrando una arrolladora superioridad sobre sus rivales.

Por su parte, el equipo masculino de Los Tucanes luchó hasta el final contra el gran favorito, Chile, y se hizo con una más que merecida medalla de plata, consolidando al rugby tricolor como un protagonista clave en la región.

El camino hacia la gloria de las Tucanes fue un verdadero desfile de autoridad y consistencia a lo largo de los tres días de competencia.

El conjunto dirigido por el staff nacional comenzó el torneo con una contundente victoria 42–0 sobre Costa Rica, marcando la pauta del campeonato con una defensa impenetrable y un ataque que aprovechó cada oportunidad.

Siguieron triunfos ante Perú (33–14) y Paraguay (31–0), consolidando a Colombia como el equipo a vencer. En la segunda ronda, volvieron a imponerse a Perú (25–7), llegando al cierre del torneo con la medalla de oro prácticamente asegurada.

¡Las Tucanes son muy tesas! Doble podio para Colombia: Oro femenino y plata masculina en el Rugby

El título se ratificó el 6 de diciembre tras un ajustado empate 12–12 contra Paraguay, resultado que fue suficiente para mantener la primera posición en la tabla final.

Con 17 puntos acumulados, las Tucanes se subieron a lo más alto del podio, demostrando su hegemonía en el rugby siete femenino bolivariano.

En contraste, la rama masculina tuvo una campaña aguerrida que inició con sólidos triunfos ante Venezuela (45–21) y Perú (36–5), lo que encendió la ilusión de pelear por el oro.

Sin embargo, la selección se encontró con un poderoso rival en Chile, que se impuso en los dos duelos directos (0–36 y 12–33).

A pesar de la derrota en el juego decisivo, el rendimiento general del equipo masculino fue sólido, lo que les permitió asegurar la medalla de plata bolivariana.

De esta manera, con el oro invicto de las mujeres y la plata conseguida por los hombres tras una dura batalla, el rugby seven colombiano se despide de la cita multidisciplinaria con un doble podio histórico, que ratifica el excelente nivel y el crecimiento de esta disciplina en el país.

