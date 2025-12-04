¡Doble oro! Oriana Viñas lidera a Colombia en el dominio de la gimnasia rítmica bolivariana

Minuto30
    Oriana Viñas lidera a Colombia en los Bolivarianos, ganando doble oro en gimnasia rítmica individual y por equipos. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor
    Resumen: Bajo el liderazgo de Oriana Viñas, la delegación de gimnasia rítmica de Colombia marcó un hito en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 al asegurar una doble medalla de oro, consolidando al país como una potencia bolivariana en la disciplina. Viñas demostró un dominio absoluto al coronarse campeona en el All Around individual con 102.140 puntos, tras liderar las clasificaciones en balón, mazas y cintas. Este desempeño estelar, sumado a la consistencia del equipo conformado también por Emiliana Vargas y Natalia Drezeer, permitió a Colombia ganar el oro por equipos con 232.260 puntos, mientras que la gimnasia trampolín también sumó resultados sólidos asegurando múltiples clasificaciones a las finales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La delegación de gimnasia rítmica de Colombia ha marcado un hito en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 al cerrar dos jornadas magistrales con la consecución de una doble medalla de oro.

    La figura estelar fue Oriana Viñas, quien se consolidó como la líder indiscutida del equipo nacional.

    Su desempeño fue clave para que Colombia se alzara con los títulos en el All Around individual y por equipos, posicionando al país como una potencia en la disciplina a nivel bolivariano.

    La jornada decisiva del martes 2 de diciembre comenzó a perfilar el éxito. Viñas demostró su superioridad al asegurar el primer lugar en la clasificación del All Around individual con una puntuación de 50.330, superando a las representantes de Venezuela y Bolivia.

    Su solidez se mantuvo a lo largo de las rotaciones, destacando con un primer puesto en balón (25.000) y un segundo en aro (25.330).

    El equipo, integrado también por Emiliana Vargas y Natalia Drezeer, se mostró consistente, garantizando múltiples clasificaciones a las finales individuales.

    La solidez colombiana se confirmó el miércoles 3 de diciembre. Viñas nuevamente brilló al encabezar las clasificaciones en mazas (26.630) y cintas (25.480), completando un ciclo de dominio en todas las pruebas.

    Este desempeño acumulado culminó con la celebración de dos oros: Oriana Viñas se coronó campeona del All Around individual con 102.140 puntos, y el equipo colombiano se llevó el oro por equipos con un impresionante total de 232.260, superando a Venezuela y Perú.

    Además del éxito en rítmica, la gimnasia de trampolín también tuvo una destacada actuación. Atletas como Nicole Castellanos y Anny Sánchez, y los masculinos Manuel Sierra y Diego Giraldo, dominaron sus clasificaciones en individual y sincronizado, asegurando su presencia en las finales.

    En trampolín mixto, la pareja de Castellanos y Sierra también se ubicó en el primer lugar. Estos resultados reflejan la consistencia de la delegación en su conjunto, que se prepara para disputar más medallas.

    Con dos medallas de oro ya aseguradas, múltiples clasificaciones a las finales de conjunto e individuales, y una figura dominante como Oriana Viñas, Colombia ha cerrado estas dos primeras jornadas como un referente claro en la gimnasia de los Juegos Bolivarianos.

    El equipo colombiano mantiene el impulso para las finales que se avecinan, buscando consolidar su posición en el medallero general.

