Alexander Jiménez se consagró bicampeón mundial al obtener su segundo título en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas CMAS 2025, celebrado en las costas de Marina El Alamein, Egipto.

Con este logro, Colombia cerró su participación en el evento con un total de seis preseas, dos oros, una plata y tres bronces.

Durante la última jornada del certamen, Jiménez retornó a lo más alto del podio al liderar la prueba de los 150 metros superficie con un tiempo de 1.08.86 en el heat.

En la final, el nadador colombiano demostró su excelencia en pruebas de larga distancia al imponerse con un registro de 1.09.72, superando al griego Ilias Kalfidis (segundo) y al local Mohab Ehab Helmy (tercero).

Este triunfo se suma a su tetracampeonato logrado el pasado jueves en la prueba de 1 kilómetro superficie.

Además de los dos oros de Jiménez, Colombia sumó más preseas al medallero. El equipo integrado por Valentina Soto, Laura Saavedra, Alexander Jiménez y Alejandro Hurtado obtuvo la medalla de plata en la prueba de relevo 4×1 km.

¡Doble Oro! Alexander Jiménez brilla y cierra con broche de oro el histórico Mundial de Aguas Abiertas para Colombia

SB mixta, con un tiempo de 39:04.2, solo superado por el equipo egipcio (38:49.1) y dejando en el tercer puesto a Francia (39:29.6).

Por su parte, Alejandro Hurtado sumó su tercer bronce en el Mundial al finalizar el recorrido de los 150 metros bialetas con una marca de 1.23.92.

El oro en esta prueba fue para el local Ahmed Safwat (1.18.27) y la plata para el francés Clement Batte (1.19.57).

Con este desempeño, Colombia finalizó su participación en el tercer puesto del medallero general con dos oros, una plata y tres bronces.

Egipto lideró la competencia con un total de 14 medallas (seis oros, cuatro platas y cuatro bronces).

Más noticias de Deporte