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¡De terror! «Un doble» en Manrique: hallan a un abogado y a una mujer asesinados dentro de una vivienda

El macabro hallazgo en Manrique fue así: el abogado tenía tiros en la cabeza y la mujer estaría envuelta dentro de una cobija

Publicado por: SoloDuque

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Foto: Cortesía
¡De terror! «Un doble» en Manrique: hallan a un abogado y a una mujer asesinados dentro de una vivienda

Resumen: Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida dentro de una vivienda del barrio Santa Inés, en la comuna Manrique de Medellín. De manera preliminar se conoció que el hombre, de unos 36 años, presentaría lesiones presuntamente causadas con arma de fuego; la causa de muerte de la mujer no ha sido establecida.

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Minuto30.com .- Un estremecedor caso de violencia sacude al nororiente de Medellín, puntualmente en Manrique. En la mañana de este domingo 25 de octubre, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un inmueble residencial ubicado en la carrera 31AA con número 81A, en Santa Inés.

La alerta se generó hacia las 8:25 a.m. a través de una llamada a la línea de emergencias 123. Quienes dieron el aviso fueron los propios familiares de una de las víctimas, un abogado de 36 años, de quien no tenían noticias desde el pasado jueves 22 de octubre. Preocupados por la prolongada falta de comunicación, los allegados acudieron hasta la vivienda para verificar su estado y se encontraron con la trágica escena.

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Foto: Cortesía

Dos cuerpos en el lugar

Al ingresar al inmueble, las patrullas policiales confirmaron la presencia de dos cadáveres en diferentes áreas de la residencia:

En el pasillo: Se encontraba tendido en posición boca abajo el cuerpo del abogado de 36 años, rodeado por un charco de sangre y con evidentes impactos por proyectil de arma de fuego en la cabeza. En el sitio, los peritos judiciales recolectaron una vainilla de arma de fuego cerca al cuerpo.

En una de las habitaciones: Fue hallado sobre una cama el cuerpo sin vida de una mujer, envuelto completamente en una sábana, condición que impidió determinar a simple vista la tipología y ubicación exacta de sus lesiones durante la inspección preliminar.

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Durante las primeras indagaciones en el lugar, los familiares señalaron una pieza clave para la investigación: el vehículo de propiedad del abogado no se encontraba estacionado en el sitio ni en las inmediaciones, por lo que no se descarta que el o los homicidas hayan hurtado el automotor para escapar tras cometer el crimen.

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Foto: Cortesía

Autoridades adelantan la inspección técnica del lugar y de los dos cuerpos, los cuales fueron remitidos a las instalaciones de Medicina Legal para establecer de manera concluyente la trayectoria de los disparos, el tiempo transcurrido desde las muertes y la plena identidad de los dos cuerpos; así como la causa del deceso de la mujer.

Entretanto, las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector para reconstruir los ingresos al inmueble desde el pasado jueves y dar con el paradero del vehículo y los agresores.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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