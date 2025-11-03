Doble homicidio en Caucasia: Adolescentes murieron tras ataque sicarial en Invasión Santa Elena

Resumen: Según los reportes preliminares, tras ser impactados por los disparos, los menores fueron auxiliados de manera inmediata

Miuto30.com .- Las autoridades del Bajo Cauca antioqueño se encuentran investigando un doble homicidio ocurrido durante la noche del domingo 2 de noviembre en el municipio de Caucasia.

Las víctimas del ataque sicarial fueron dos menores de edad que fueron atacados con arma de fuego en la invasión Santa Elena, un sector conocido por la complejidad de su orden público y considerada una de las mayores ocupasiones ilegales del país.

Según los reportes preliminares, tras ser impactados por los disparos, los menores fueron auxiliados de manera inmediata por sus familiares y trasladados de urgencia al hospital del municipio.

A pesar de los esfuerzos médicos, los dos jóvenes fallecieron producto de la gravedad de las heridas causadas por el ataque armado.

Las autoridades competentes han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los motivos detrás de este atroz crimen y dar con el paradero de los responsables de este nuevo acto de violencia que enluta a la población de Caucasia.

