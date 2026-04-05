Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La intervención de varias unidades de la Policía, alertadas por la línea 123, evitó que la comunidad cometiera una vía de hecho

Doble homicidio a puñal: asesinó a dos personas en Moravia y casi es linchado por la comunidad

Minuto30.com .- Una madrugada de terror se vivió en el sector de El Oasis, Comuna 4 de Medellín. Pasadas las 12:30 a. m. de este domingo, un hombre que caminaba desde el sector de Moravia desató una tragedia al asesinar con arma blanca a dos ciudadanos en eventos consecutivos, lo que provocó una violenta reacción de la comunidad que intentó tomar justicia por mano propia.

La secuencia del ataque: Del Oasis a la vía principal

Según la información oficial de la Policía y relatos de testigos, el agresor inició su recorrido violento atacando a un primer ciudadano que se encontraba sentado tranquilamente en la calle. Se presume que, sin mediar palabra, lo agredió con un arma cortopunzante.

Lejos de detenerse, el atacante continuó su marcha hacia el interior del barrio. Fue allí donde la comunidad, alertada por el primer hecho, comenzó a perseguirlo al grito de “¡Cójalo, cójalo!”.

En medio de la persecución, un reconocido joven del sector intentó intervenir y fue atacado mortalmente por el sujeto.

“El muchacho fue auxiliado, pero se desplomó casi llegando a la calle. Él vive aquí en el barrio, al otro fallecido si no lo conocemos”, relató un testigo presencial.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Justicia por mano propia y captura

La situación estuvo a punto de terminar en un tercer homicidio cuando decenas de ciudadanos alcanzaron al agresor. La turba lo golpeó repetidamente con “puño y pata” y lo arrastró a través de un callejón hacia la vía principal.

La intervención de varias unidades de la Policía, alertadas por la línea 123, evitó que la comunidad cometiera una vía de hecho. Los uniformados lograron controlar la riña y capturaron al agresor, quien ahora deberá responder por el doble homicidio.

Investigación y balance judicial

Las dos víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, pero lamentablemente fallecieron debido a la gravedad de las heridas en órganos vitales.

Las autoridades realizaron la inspección técnica de los cuerpos y del lugar de los hechos, donde se recolectaron testimonios para la judicialización del atacante.