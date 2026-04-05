Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Doble homicidio a puñal: asesinó a dos personas en Moravia y casi es linchado por la comunidad

    Un hombre que caminaba desde el sector de Moravia desató una tragedia al asesinar con arma blanca a dos ciudadanos en eventos consecutivos

    Publicado por: SoloDuque

    La atacó sin piedad: hijo apuñaló a su madre de la tercera edad y terminó tras las rejas en Itagüí
    Foto de archivo.
    Doble homicidio a puñal: asesinó a dos personas en Moravia y casi es linchado por la comunidad

    Resumen: La intervención de varias unidades de la Policía, alertadas por la línea 123, evitó que la comunidad cometiera una vía de hecho

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una madrugada de terror se vivió en el sector de El Oasis, Comuna 4 de Medellín. Pasadas las 12:30 a. m. de este domingo, un hombre que caminaba desde el sector de Moravia desató una tragedia al asesinar con arma blanca a dos ciudadanos en eventos consecutivos, lo que provocó una violenta reacción de la comunidad que intentó tomar justicia por mano propia.

    La secuencia del ataque: Del Oasis a la vía principal

    Según la información oficial de la Policía y relatos de testigos, el agresor inició su recorrido violento atacando a un primer ciudadano que se encontraba sentado tranquilamente en la calle. Se presume que, sin mediar palabra, lo agredió con un arma cortopunzante.

    Lugar de uno de los ataques con arma blanca en Moravia: Foto: Cortesía

    Lejos de detenerse, el atacante continuó su marcha hacia el interior del barrio. Fue allí donde la comunidad, alertada por el primer hecho, comenzó a perseguirlo al grito de “¡Cójalo, cójalo!”.

    En medio de la persecución, un reconocido joven del sector intentó intervenir y fue atacado mortalmente por el sujeto.

    “El muchacho fue auxiliado, pero se desplomó casi llegando a la calle. Él vive aquí en el barrio, al otro fallecido si no lo conocemos”, relató un testigo presencial.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Justicia por mano propia y captura

    La situación estuvo a punto de terminar en un tercer homicidio cuando decenas de ciudadanos alcanzaron al agresor. La turba lo golpeó repetidamente con “puño y pata” y lo arrastró a través de un callejón hacia la vía principal.

    La intervención de varias unidades de la Policía, alertadas por la línea 123, evitó que la comunidad cometiera una vía de hecho. Los uniformados lograron controlar la riña y capturaron al agresor, quien ahora deberá responder por el doble homicidio.

    Lugar de uno de los ataques con arma blanca en Moravia: Foto: Cortesía

    Investigación y balance judicial

    Las dos víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, pero lamentablemente fallecieron debido a la gravedad de las heridas en órganos vitales.

    Las autoridades realizaron la inspección técnica de los cuerpos y del lugar de los hechos, donde se recolectaron testimonios para la judicialización del atacante.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.