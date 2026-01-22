Menú Últimas noticias
    Fotos

    Doble en el noroccidente: iban por «roña» y también le dieron a un mecánico

    El ataque al parecer estaba dirigido contra "roña", presunto coordinador de la banda «El Pesebre». El mecánico fue una víctima colateral

    Publicado por: SoloDuque

    La tranquilidad del sector fue interrumpida por la balacera que le constó la vida a un hombre de 48 años y a un mecánico que recibió una bala perdida. Foto: Cortesía
    Doble en el noroccidente: iban por «roña» y también le dieron a un mecánico

    Resumen: Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 54 con 92A, donde la tranquilidad de la medianoche fue interrumpida por una ráfaga de disparos.

    Minuto30.com .- La madrugada de este jueves 22 de enero se tiñó de sangre el occidente de Medellín. Un ataque sicarial registrado a las 12:19 a. m. en el barrio Blanquizal, jurisdicción de la Comuna 13, dejó como saldo dos hombres muertos: un presunto mando medio de una estructura criminal y un joven mecánico que nada tenía que ver con el conflicto.

    Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 54 con 92A, donde la tranquilidad de la medianoche fue interrumpida por una ráfaga de disparos.

    La tranquilidad del sector fue interrumpida por la balacera que le constó la vida a un hombre de 48 años y a un mecánico que recibió una bala perdida. Foto: Cortesía

    El objetivo: Alias ‘Roña’ y un posible ajuste de cuentas

    La primera víctima fue identificada como alias ‘Roña’, de 48 años. Según el reporte oficial, el hombre se encontraba departiendo frente a un establecimiento comercial cuando, al disponerse a retirar, fue abordado por un sujeto con el rostro cubierto que salió de un callejón cercano.

    ‘Roña’ recibió cuatro impactos de bala, todos ellos concentrados en la cabeza y el rostro, lo que le provocó la muerte instantánea en vía pública.

    Testigos indicaron que el hoy occiso se habría desmovilizado de las AUC hace aproximadamente 10 años, y presuntamente se desempeñaba actualmente como coordinador de la banda criminal ‘El Pesebre’. Tenía antecedentes por desplazamiento forzado y extorsión, entre otros.

    El hombre de 48 años fue ultimado a bala en Blanquizal, noroccidente de Medellín. Foto: Cortesía

    La tragedia: Un mecánico, víctima de la bala perdida

    A pocos metros del ataque contra ‘Roña’, se encontraba un joven de 28 años y mecánico de profesión departiendo junto a varios amigos cuando quedaron en medio del fuego cruzado.

    Mateo recibió un disparo por la espalda, cerca al hombre, mientras el sicario perseguía a su objetivo principal.

    Sus amigos lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular hasta un hospital del noroccidente de la ciudad, pero debido a la gravedad de la herida, el joven ingresó sin signos vitales.

    Se conoció que la familia del mecánico reside en Madrid, España, por lo que no hubo familiares presentes en el sitio para identificar el cuerpo inicialmente.

    El ataque al parecer iba dirigido contra un hombre de 48 años. El mecánico de 28 fue una víctima colateral. Fotos. Cortesía

    En el lugar de los hechos, encontraron dos vainillas calibre 9 mm. y no se reportaron detenciones.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


