Colombia se alista para un miércoles histórico en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, con el debut de sus delegaciones en las disciplinas de surf y canotaje de velocidad.

Estas nuevas participaciones marcan la entrada del país en competencias clave que prometen medallas y emoción en el sexto día de los juegos.

Con esto se consolida la presencia colombiana en el panorama deportivo regional en disciplinas que hasta ahora no habían sido parte de su agenda bolivariana.

Las pruebas de canotaje de velocidad se pondrán en marcha en la playa La Arenilla del distrito del Callao, Lima.

Un equipo de 15 atletas colombianos competirá en kayak y canoa en un calendario que se extenderá hasta el viernes 28 de noviembre.

La disciplina ofrece un amplio espectro de oportunidades con un total de 13 eventos, incluyendo cinco en la rama masculina, cinco en la femenina y tres en la mixta, con la expectativa puesta en que la delegación nacional pueda destacarse en estas categorías de alta exigencia física y técnica.

Doble debut histórico para Colombia en los Juegos Bolivarianos

Simultáneamente, la acción del surf bolivariano se trasladará al Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas, ubicado en Punta Negra.

Seis deportistas colombianos serán los encargados de hacer historia en el debut de esta disciplina, compitiendo en diversas modalidades hasta el domingo 30 de noviembre.

Los atletas tendrán desafíos en ocho competencias que incluyen shortboard, longboard, bodyboard y sup race, ofreciendo un espectáculo diverso y dinámico en las olas del Pacífico.

Con la mira puesta en las medallas, el país celebra este importante paso en la diversificación de su representación deportiva en el certamen regional.

Los estrenos en surf y canotaje de velocidad no solo buscan obtener victorias en el medallero de estos Juegos Bolivarianos, sino también sentar las bases para el desarrollo futuro de estas disciplinas en Colombia, demostrando el potencial de sus atletas en nuevos escenarios deportivos.

Más noticias de Deporte