Djokovic: «No sé cuántos ‘grandes’ me quedan»

Nueva York (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, aseguró este viernes que no sabe "cuántos 'grandes'" le quedan y que a sus 36 años vive cada torneo de este nivel "como si fuera el último", aunque todavía no tiene ideas sobre cuánto va a seguir compitiendo, en la rueda de prensa previa a su regreso al Abierto de Estados Unidos.

"Los 'grandes' son los objetivos más importantes que tengo en mi carrera en este momento. Siempre hablo de esto, que quiero aumentar mi nivel en los 'grandes'. No sé cuántos 'grandes' me quedan. Sigo compitiendo. No tengo un punto final en mi mente en este momento", aseguró Djokovic en el día de medios.

"También entiendo que las cosas son distintas cuando tienes 36 años, así que tengo que apreciar más el presente, tratar cada 'grande' como si fuera el último a nivel de compromiso y rendimiento. Veo cada 'grande' como una oportunidad de oro para hacer historia. Eso significa mucho", agregó.

El serbio no compitió en Nueva York el año pasado por su negativa a vacunarse contra el coronavirus y, en 2021, perdió la final contra el ruso Daniil Medvedev, lo que le impidió completar un 'póquer' de grandes en esa temporada.

"Han pasado dos años desde la última vez que jugué aquí y perdí la final con Medvedev, yendo a por el cuarto 'grande' en un año. No jugué bien ese día. Pero la conexión y el amor que recibí de la gente en ese partido y en la ceremonia es algo que sigo llevándome en el corazón", dijo.

'Nole' reconoció que el Abierto de Estados Unidos es el 'grande' en el que tiene peor balance entre finales ganadas y perdidas (ganó 3 y perdió 6), pero dijo que la pista Arthur Ashe sigue siendo la más "eléctrica" para él.

"La primera sensación que tengo es ilusión por estar de vuelta porque es el estadio más grande en nuestro deporte, y sin duda el ambiente más divertido, eléctrico e ilusionante. Estoy feliz por poder jugar en la noche inaugural, el lunes, por regresar ante quizás los espectadores más ruidosos en este deporte", aseguró.

El serbio llega a Nueva York tras ganar una final épica en el Masters 1.000 de Cincinnati contra el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y defensor del título en Flushing Meadows.

En la final de Cincinnati, Djokovic remontó un set y acabó ganando en tres horas y 49 minutos.

"Carlos es el número uno del mundo. Es uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos dos años. Mi equipo siempre le echa un vistazo, así como cualquier otro equipo. Sé que lo mismo pasa conmigo, quizás", dijo.

"Estoy seguro que su equipo mira mis partidos. Mi equipo mira sus partidos, no es un secreto. Pero trabajar en pista sobre algo relacionado con Alcaraz, eso sólo pasa si juego contra él", añadió.

Por: EFE