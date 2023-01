Djokovic: “Mi situación no es la ideal”

Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- El serbio Novak Djokovic (4) desveló que su situación no es la ideal después de sufrir nuevamente problemas en la pierna izquierda en segunda ronda ante el francés Enzo Couacaud, a quien se impuso por por 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0.

“Mi situación no es la ideal pero no quiero ir mas allá. Me gustaría sentirme diferente pero tengo que ir día a día. Lo bueno es que hay un día de descanso entre partidos y es tiempo para intentar recuperarme. Me toca estar sin entrenar en los días de descanso”, agregó el balcánico, que se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (27) en siguiente ronda.

“Estoy preocupado, no puedo decir que no porque tengo razones para estarlo. Tengo que aceptar las circunstancias. Voy a seguir e intentar competir contra Dimitrov. Ahora cada día que pase va a ser más complicado. Hace dos años eran circunstancias parecidas y acabé ganando el partido”, comentó respecto a su corona de 2021.

“No sé cómo podemos cambiar esto. El calendario en los últimos días se ha visto afectado por el tiempo con calor extremo y lluvia, y los partidos se alargaron hasta muy tarde en la noche. El tiempo es más frío, así que el juego es más lento y veremos más batallas físicas”, comentó cuando fue preguntado por los partidos que finalizan pasada la medianoche.

“Tengo un problema cuando alguien cruza la línea. Han sido varias veces, había un grupo claramente bajo la influencia del alcohol, pero ha sido particularmente uno que estaba insultándome y provocándome. Lo he tolerado durante casi dos horas”, argumentó sobre sus exigencias al juez de línea para que expulsara al individuo en cuestión.

“Lo ha expulsado y lo he agradecido. Es innecesario que pasemos por estas situaciones. Después de dos horas el juez o el supervisor tienen que tomar una decisión”, agregó un Djokovic que volverá este sábado a la Rod Laver Arena para enfrentarse a Dimitrov.

