Melbourne (Australia), 13 ene (EFE).- El serbio Novak Djokovic (1) desveló en la rueda de prensa previa al Abierto de Australia que su muñeca está bien y que ha tenido tiempo para recuperarse después de la derrota sufrida frente al local Alex De Miñaur (10) durante la reciente United Cup.

"He estado entrenando bien, sin dolor alguno. Todo parece estar bien. Veamos qué tal va", agregó el defensor del título y campeón de diez ocasiones a orillas del río Yarra.

"No es un secreto que diga mis objetivos y diga claramente que quiero ganar todos los slams en los que participo. No es diferente este año. El año pasado jugué aquí a uno de los mejores niveles en los que he jugado en toda mi carrera. Si no puedo alcanzar ese nivel, al menos estar cerca de ello" confió el balcánico, que se estrenará este domingo ante el jugador croata de la previa Dino Prizmic de 18 años.

"No soy supersticioso. Por supuesto que me gusta visitar ciertos lugares que me aportaron buena suerte en el pasado, como los Jardines Botánicos de Melbourne, que están aquí cerca. Me gusta pasar tiempo conmigo mismo, en la naturaleza, abrazando árboles o escalándolos. Es lo que he hecho en los últimos 15 años", explicó el serbio tras completar una nueva sesión de entrenamiento en su querida Rod Laver Arena.

"Yo mismo soy mi principal amenaza y luego vienen los mejores jugadores del mundo", comentó Djokovic tras ser preguntado por la principal amenaza en el torneo que arrancará este domingo.

Por: EFE