Djokovic agranda su leyenda y terminará el año como número uno por octava vez

Roma, 12 nov (EFE).- El serbio Novak Djokovic terminará este año como número uno por octava vez en su carrera, ampliando su propio récord, después de ganar al danés Holger Rune en la primera jornada de las Finales ATP que se disputan en Turín, por (7-6(4), 6-7 (1) y 6-3) en más de tres horas de duelo.

Solo una triple derrota en la fase de grupos de este prestigioso torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito, a las que habría que sumar la victoria del español Carlos Alcaraz en el torno sin perder partido alguno, podrían relegarle al segundo puesto y aupar al de El Palmar a puesto de privilegio en el que ya finalizó el año pasado.

Djokovic será, por lo tanto, número uno al final de un año por octava vez consecutiva, alargando su propio récord como el tenista que más veces lo ha logrado en la historia. Es además el jugador con más semanas en lo más alto del ránking.

El de Belgrado, actual 'Maestro', es el jugador más longevo en ganar las Finales ATP y el más mayor en esta edición en la que pelea con jóvenes veinteañeros como Alcaraz, el italiano Jannik Sinner o el danés Holger Rune.

Ya este viernes en Turín, Alcaraz dio por perdidas sus opciones de repetir como número uno al final de temporada.

"La pelea por el número uno era el principal objetivo y eso lo tengo prácticamente perdido. Esto es algo que voy a intentar que vaya a mi favor porque no voy a pensar en eso. Voy a hacer mi debut en las ATP Finals y vamos a disfrutarlo lo máximo posible. Para mí es un regalo estar aquí aunque evidentemente me lo he ganado", comentó.

Djokovic, por su parte, cumplió su principal objetivo.

"Para mí, el mayor objetivo ahora mismo es terminar la temporada como número 1 del mundo, así que espero poder conseguirlo. Necesito una victoria, así que espero que eso ocurra", dijo Djokovic este viernes. "Y luego, por supuesto, me encantaría ganar el torneo también", añadió.

Por: EFE