Considerado una leyenda radial Dj Rick «Slick» Buchanan fue hallado sin cabeza por su hermano en Memphis Estados Unidos.

Aunque los hechos de la muerte de Rick o «Slick Rick» fueron el miércoles, las autoridades no han dado información sobre la escena de crimen el portal TMZ y otros medios detallan lo sucedido en la escena del crimen. «Entré a su casa y lo encontré…Pensé que su abrigo estaba tapándole la cabeza porque tenía frío o algo así. A penas lo descubrí salí inmediatamente a fuera. Me di cuenta que era algo mucho peor y llamé al 911″. Expresó su hermano quien no daba crédito a la escena dantesca de lo sucedido al DJ Rick Buchanan. Fuentes policiales, recordaron que hace unos años, la celebridad radial de Memphis, ya había sido atacado a las afueras de un bar y herido con arma de fuego. Eso fue en el 2014 y de ahí su carrera se vino abajo por lo que optó en refugiarse en su casa.

Al «Slick Rick» lo acompañaba su perro «Lucky» que había adoptado hace varios años y ahora deberá ser cuidado por su hermano John Buchanan. Algunas celebridades de la música y bandas de Memphis lamentaron su muerte, recordando sus buenos días como DJ en los que con su voz animaba.

La muerte de Dj Rick fue reseñada en medios con la tristeza de sus fans



