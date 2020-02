¿División en la ‘Tricolor’? James y Queiroz habrían tenido un roce que afectaría su convocatoria

Colombia está cerca de iniciar las eliminatorias mundialistas a Catar 2022, pero la presencia de una de sus figuras principales estaría puesta en duda según la prensa deportiva, se trata del 10, James Rodríguez.

Las eliminatorias inician el 27 de marzo cuando la Selección Colombia reciba en Barranquilla a Venezuela, y según el periodista Javier Hernández Bonnet, James tuvo un ‘encontrón’ con el técnico Carlos Queiroz debido a su titularidad.

“Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente”, aseguró el periodista Hernández Bonnet en el programa ‘Blog Deportivo’.

Cabe resaltar que James no pasa por su mejor momento en el Real Madrid y por lo general en Colombia muestra el ‘desquite’ futbolístico y se tendrá que esperar hasta finales de marzo para confirmar si le darán cupo o no en la titular de la Selección.