Diver Estiven Bejarano desapareció en Medellín

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Resumen: Diver Estiven Bejarano Robledo, hombre colombiano de 34 años, se encuentra reportado como desaparecido. Su desaparición ocurrió el 28 de julio de 2026.

Diver Estiven Bejarano Robledo, hombre colombiano de 34 años, se encuentra reportado como desaparecido. Su desaparición ocurrió el 28 de julio de 2026.

El hecho tuvo lugar en el barrio Aurora La Libertad, en Medellín, Antioquia, Colombia.

No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni sobre señales particulares que permitan identificarlo.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes