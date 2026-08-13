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    Diver Estiven Bejarano desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 28 de julio en el barrio Aurora La Libertad

    Publicado por: Juan Manuel

    DIVER ESTIVEN BEJARANO ROBLEDO
    Diver Estiven Bejarano desapareció en Medellín

    Resumen: Diver Estiven Bejarano Robledo, hombre colombiano de 34 años, se encuentra reportado como desaparecido. Su desaparición ocurrió el 28 de julio de 2026.

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    Diver Estiven Bejarano Robledo, hombre colombiano de 34 años, se encuentra reportado como desaparecido. Su desaparición ocurrió el 28 de julio de 2026.

    El hecho tuvo lugar en el barrio Aurora La Libertad, en Medellín, Antioquia, Colombia.

    No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni sobre señales particulares que permitan identificarlo.

    1 BOLETIN DIVER ESTIVEN BEJARANO ROBLEDO

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