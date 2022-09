VIDEO: Diva Jessurum contó por qué no mostró su proceso con el cáncer

Hace algunos días Diva Jessurum confesó haber batallado con el cáncer y afortunadamente ya logró superarlo; a muchos les surgió la duda sobre afrontar el proceso sin anunciarlo públicamente y la periodista confesó porque no le contó a sus seguidores.

En medio de una entrevista, Jessurum contó lo que sintió cuando fue diagnosticada de cáncer de seno.

«No había terminado de recuperarme de un accidente tras el cual me pusieron una platina y 7 tornillos, estaba en la mitad de las terapias cuando me diagnostican”, narró la presentadora, contando además los desafíos que debió afrontar tras el inicio de este proceso de recuperación.

Pero se mantuvo con al mejor actitud de todas, creyendo que iba a ser posible salir de allí, y así fue.

Incluso se lo dijo a su médico cuando este le dio el diagnóstico: «Le dije a mi médico: ‘No le voy a tener miedo al cáncer, que el cáncer me tenga miedo a mí'».

La razón de Diva Jessurum para no contar que padecía cáncer.

Pero el silencio no solo fue por querer estar segura de ganar esta batalla en primera instancia, la presentadora también confesó que más factores fueron decisivos a la hora de mantener esta dura prueba en secreto, afirmando esto con una frase muy contundente: «El que no te quiere, se alegra», fue el primer motivo, pero eso no fue el único.

«Entre los que te quieren, muchos no saben ser solidarios y te dicen frases imprudentes o te miran con tristeza, y yo no quería que en la empresa se dijera que Diva ya no está en capacidad de hacer las cosas. No quería ser señalada ni apartada», afirmó la presentadora.