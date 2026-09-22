Imagen de archivo del Estadio de Techo en Bogotá

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Resumen: La habilitación del estadio ratifica el compromiso de la ciudad de mantener una infraestructura deportiva funcional, preparada y al servicio pleno de los clubes y la ciudadanía para eventos de alta competencia.

Distrito ofrece el Estadio de Techo a Santa Fe para disputar la final de la Liga Femenina

Minuto30.com .- La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), puso a disposición de Independiente Santa Fe el Estadio Metropolitano de Techo para albergar el partido de ida de la gran final de la Liga Femenina 2026, donde el conjunto cardenal enfrentará al Deportivo Cali.

La Administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, presentó esta alternativa con el objetivo de respaldar al club bogotano en esta instancia decisiva y continuar impulsando la visibilidad del balompié femenino.

Sobre las condiciones del escenario deportivo, el Distrito destacó lo siguiente:

Infraestructura de primer nivel: El Estadio de Techo cuenta con la primera grama híbrida instalada en el país, producto de una inversión de $8.140 millones realizada para el Mundial Femenino Sub-20 de 2024.

Mantenimiento garantizado: Gracias a su rigor técnico, el escenario se encuentra en óptimas condiciones, a tal punto que la Selección Colombia masculina lo eligió este mismo año como sede de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Apoyo al deporte local: La habilitación del estadio ratifica el compromiso de la ciudad de mantener una infraestructura deportiva funcional, preparada y al servicio pleno de los clubes y la ciudadanía para eventos de alta competencia.

Con esta propuesta, Bogotá reafirma que sus escenarios están listos para recibir los certámenes más importantes de la temporada y acompañar el crecimiento del fútbol femenino en el país.

¿Y el Campín?

El estadio el Campín está comprometido desde hace un año para los concierto de la agrupación surcoreana BTS.