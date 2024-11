Con drones y helicópteros, así es el dispositivo de seguridad para la movilización de taxistas en Bogotá

Resumen: Paro de taxistas en Bogotá: autoridades reportan tranquilidad y piden manifestación pacífica. Bogotá, 14 de mayo de 2024 - La Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor informan que la jornada de manifestaciones de taxistas se ha desarrollado de manera pacífica hasta el momento. Más de 1.400 uniformados, 15 reacciones motorizadas, 2 helicópteros, 6 drones y 15 dispositivos de desbloqueo han sido desplegados para garantizar la seguridad y la movilidad en la ciudad. No se permitirá el bloqueo del carril exclusivo de TransMilenio, ni la limitación de la movilidad de quienes no participan en la manifestación. También se reitera que no se tolerará la obstrucción de la movilidad de rutas escolares ni de servicios de emergencia. Seguiremos informando sobre la situación.