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¡Le disparó el parrillero de una moto! Asesinado cuando caminaba con su pareja por las calles de Concordia

El atentado ocurrió hacia las 7:00 de la noche del viernes 23 de octubre y su deceso a pocas horas

Publicado por: SoloDuque

¡Alerta en el centro de Bogotá! Una bala impactó el piso 26 de la Procuraduría
Foto de archivo.
¡Le disparó el parrillero de una moto! Asesinado cuando caminaba con su pareja por las calles de Concordia

Resumen: El atentado ocurrió hacia las 7:00 de la noche del viernes 23 de octubre. La víctima caminaba en compañía de su pareja sentimental por una vía pública cuando, al pasar justo frente a las puertas de un restaurante, fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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Minuto30.com .- Un ataque sicarial perpetrado en zona urbana del municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, cobró la vida de un hombre de 58 años. La víctima falleció en la madrugada de este sábado 24 de octubre en un hospital de alta complejidad del sur del Valle de Aburrá, a donde había sido remitido de urgencia debido a la gravedad de los impactos de bala que recibió.

El atentado ocurrió hacia las 7:00 de la noche del viernes 23 de octubre. La víctima caminaba en compañía de su pareja sentimental por una vía pública cuando, al pasar justo frente a las puertas de un restaurante, fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Asesinado frente a su pareja

De acuerdo con testimonios del sector, el parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a corta distancia para luego abordar de nuevo la moto y emprender la huida con rumbo desconocido.

Tras el ataque, el hombre —quien al momento de los hechos portaba una férula en su brazo izquierdo— quedó tendido sobre la vía con heridas en la espalda. Transeúntes y allegados lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron al hospital local; no obstante, ante el compromiso de órganos vitales se dio la remisión urgente hacia un centro asistencial de mayor nivel en el sur metropolitano.

Pese al esfuerzo del equipo médico, el deceso del ciudadano se confirmó a la 1:12 de la madrugada de este sábado. Autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los agresores.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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