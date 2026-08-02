Resumen: La crudeza del ataque no dio tregua. Ante la gravedad de los impactos de bala, una de las víctimas perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. La segunda víctima alcanzó a ser auxiliada, pero murió minutos después

¡Disparó a dos manos! Sicario atacó a varias personas en un bar de Fusagasugá y murió una pareja

Minuto30.com .- Una tranquila noche de viernes se transformó en un escenario de sangre y dolor en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Un cruento ataque armado perpetrado al interior de un establecimiento comercial dejó como saldo trágico la muerte de una pareja. Gracias a la rápida y contundente reacción de la Policía mediante un ‘plan candado’, se logró la captura de los presuntos responsables de este doble homicidio.

La violencia sacudió el centro de Fusagasugá este viernes, 1 de agosto, sobre las 9:00 p. m. Lo que parecía ser una noche rutinaria de fin de semana en un concurrido sector comercial, fue interrumpida abruptamente por el sonido de las balas, desatando el pánico entre transeúntes y clientes del lugar.

Identidad de las víctimas y desenlace fatal

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque fue dirigido directamente contra un grupo de personas. El hecho cobró la vida de quienes fueron identificados de manera preliminar como Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García, quienes sostenían una relación sentimental.

La crudeza del ataque no dio tregua; el sicario que llegó en una moto como parrillero disparó no solo con una mano, el asesino portaba dos armas con las que atacó sin piedad a sus víctimas. Ante la gravedad de los impactos de bala, una de las personas perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. La segunda víctima alcanzó a ser auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos más tarde debido a la severidad de las lesiones.

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Reacción policial y captura en la Avenida Las Palmas

Frente a la gravedad de la situación, la Policía Nacional desplegó un operativo relámpago. Apoyados por el sistema de videovigilancia del municipio, los uniformados activaron un cerco de seguridad conocido como ‘plan candado’ en las principales vías de escape.

Esta rápida maniobra operativa dio frutos minutos después, permitiendo interceptar y capturar en la Avenida Las Palmas a los presuntos autores materiales del crimen.

Los sujetos detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió la investigación para esclarecer los móviles detrás de este doloroso suceso y proceder con su respectiva judicialización.