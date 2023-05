VIDEOS. ¿Inclusión o confusión?: Disney puso a un señor con vestido de hada en tienda de disfraces de niñas

Disney quiere seguir impulsando la inclusión pero su intento está causando mucha confusión en los niños y hasta en algunos adultos, pues ellos entienden que aunque es importante que los menores crezcan con conciencia de los diversos géneros y demás, están haciendo cambios fuertes que rompen todo lo que era ‘Disney’ y lo que esperan ver los niños .

Ahora, comenzó a difundirse un video en redes sociales que provoca una gran controversia, luego de mostrar a un hombre adulto con bigote usando un vestido de “hada madrina”, mientras interactúa con pequeñas que quieren entrar en la renombrada tienda “Bibbidi Bobbidi Boutique” de Disneyland, para comprar sus soñados vestidos.

Esta famosa boutique, situada en el interior del parque, es una encantadora tienda en Disney’s Magic Kingdom que se dedica a la venta de vestidos de princesa y a ofrecer fabulosas experiencias a niñas de entre los 3 y los 12 años, pues además brinda peinados recogidos para todas aquellas pequeñas que se están “entrenando para la realeza”

Pero, lo que llamó la atención de los internautas y de quienes grabaron este video, asi como de las personas que se encontraban en ese momento junto a sus niños, es que, en un mundo más “inclusivo de género”, Disney decidió contratar a una persona de sexo masculino, con maquillaje y vestido de mujer para hacer el trabajo, algo que no agradó a muchos, en especial a los padres de las pequeñas.

“Disney tiene a un hombre con un vestido trabajando en la tienda de vestidos para niñas en Disneyland. Este es el personaje que Disney quiere que vean las chicas cuando entran por primera vez para elegir un vestido”, se lee en una de las publicaciones.

