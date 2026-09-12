Resumen: Una vez asegurado el sector, los especialistas en desactivación de explosivos adelantaron los procedimientos técnicos establecidos para la destrucción controlada de los 55 artefactos

¡Disidencias pretendían atentar contra la población y la fuerza pública! Les destruyeron cincuenta y cinco artefactos explosivos en Cauca

Cincuenta y cinco artefactos explosivos fueron neutralizados en zona rural de El Tambo, Cauca, evitando que este material fuera empleado en acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil, durante una operación militar desarrollada en la vereda El Filo, corregimiento La Emboscada, por la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional.

El resultado se obtuvo tras la ubicación de un depósito ilegal de explosivos presuntamente perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas, Estructura Carlos Patiño, donde fueron hallados los 55 artefactos explosivos improvisados que, de acuerdo con las verificaciones realizadas, habrían sido almacenados para ser utilizados en acciones contra las Fuerzas Militares, la Policía y las comunidades de esta zona del departamento del Cauca.

La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 7 y la Capacidad Vector del BANOT, cuya articulación permitió contribuir a la ubicación del depósito y facilitar la intervención de los equipos especializados encargados de neutralizar el material explosivo.

Una vez asegurado el sector, los especialistas en desactivación de explosivos adelantaron los procedimientos técnicos establecidos para la destrucción controlada de los 55 artefactos, reduciendo el riesgo que representaba este material para las comunidades que habitan y transitan por la zona rural, así como para los integrantes de la Fuerza Pública que desarrollan operaciones en este territorio.

Este resultado representa una afectación a las capacidades del Bloque Occidental Jacobo Arenas, Estructura Carlos Patiño, al impedir que un depósito con 55 artefactos explosivos improvisados permaneciera disponible para su eventual empleo en acciones violentas, mientras las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para avanzar en la judicialización de los responsables de su almacenamiento ilegal.