Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la detención de Eliseo Ninco Páez en la ciudad de Neiva. El criminal era buscado por secuestro, extorsión y por lanzar explosivos contra establecimientos comerciales.

Duro golpe a las disidencias en el Huila: Capturan a alias «Cheo», cabecilla logístico del frente Iván Díaz

Minuto30.com .- La ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras del crimen organizado y las disidencias armadas sumó un nuevo y contundente resultado en el sur del país. En las últimas horas, autoridades lograron la captura por orden judicial de Eliseo Ninco Páez, conocido en el mundo del crimen bajo el alias de ‘Cheo’.

La noticia fue confirmada directamente por el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde destacó este operativo como un paso más en la estrategia para desmantelar a los grupos armados ilegales.

El prontuario de alias ‘Cheo’

De acuerdo con el reporte oficial de inteligencia, alias ‘Cheo’ fungía como el principal cabecilla logístico del frente Iván Díaz, adscrito al Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor del Bloque de Frentes (EMBF).

Su rol dentro de la organización criminal era clave para sembrar el terror en la región. Las autoridades lo señalan de ser el responsable directo de:

Distribuir y abastecer de material bélico a las estructuras armadas.

Coordinar y ejecutar sistemáticos cobros extorsivos a comerciantes y empresarios de la zona.

Participar y ordenar acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública, incluyendo el lanzamiento de artefactos explosivos contra establecimientos comerciales que se negaban a pagar extorsiones.

Al momento de su captura en la capital huilense, Ninco Páez era requerido por la justicia mediante órdenes de captura vigentes por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones.

«No habrá territorio seguro para los criminales»

El presidente De La Espriella aprovechó el anuncio para enviar un mensaje de cero tolerancia frente al accionar de estas estructuras terroristas y reafirmar el respaldo a las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

«Seguimos cerrándoles el cerco a los criminales. Que les quede claro: los vamos a buscar, capturar y llevar ante la justicia dondequiera que estén. En Colombia no habrá territorio seguro para los criminales», sentenció el jefe de Estado.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la respectiva imputación de cargos.