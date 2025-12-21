Disidencias de las Farc ataca a civiles en pleno partido de fútbol: Ejército repele el hostigamiento

Resumen: De acuerdo con el reporte oficial de la Tercera División del Ejército Nacional, los uniformados repelieron el ataque de manera táctica, logrando contener el avance de los criminales y brindando cobertura a los ciudadanos que se encontraban en el escenario deportivo.

Minuto30.com .- Momentos de terror vivieron los habitantes del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, la tarde de este domingo 21 de diciembre. Mientras la comunidad participaba pacíficamente en una actividad deportiva, presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez lanzaron un ataque armado que puso en riesgo la vida de decenas de civiles, incluidos niños y familias que disfrutaban de la jornada.

Gracias a la presencia estratégica de las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 13, adscrito a la Vigésima Novena Brigada, se logró una reacción inmediata que evitó una posible tragedia en este punto crítico del suroccidente del país.

Una respuesta inmediata para proteger la vida

De acuerdo con el reporte oficial de la Tercera División del Ejército Nacional, los uniformados repelieron el ataque de manera táctica, logrando contener el avance de los criminales y brindando cobertura a los ciudadanos que se encontraban en el escenario deportivo.

“La acción inmediata de nuestras unidades permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en este municipio del norte del Cauca”, informaron las autoridades militares a través de sus canales oficiales. El hostigamiento, que generó zozobra entre los asistentes, fue neutralizado sin que se reportaran, de manera preliminar, civiles heridos durante el intercambio de disparos.

Presencia reforzada en el norte del Cauca

Tras el incidente, el Ejército Nacional ha intensificado sus operaciones en el casco urbano y las zonas rurales de Suárez. El objetivo principal es localizar a los responsables de este ataque, quienes hacen parte de la estructura “Jaime Martínez”, una de las facciones más violentas de las disidencias que operan en la región y que frecuentemente atentan contra la tranquilidad de las comunidades étnicas y campesinas del sector.

Las tropas de la Brigada 29 mantienen un dispositivo de seguridad reforzado con el propósito de preservar la tranquilidad durante el resto de la jornada dominical y asegurar que las actividades sociales y económicas del municipio no se vean truncadas por el accionar de los grupos armados ilegales.

El Cauca bajo la sombra de la violencia

Este nuevo ataque contra la población civil en medio de actividades de sano esparcimiento enciende nuevamente las alarmas sobre la vulnerabilidad de las comunidades en el norte del Cauca. Organizaciones de derechos humanos han reiterado la necesidad de proteger los espacios civiles y deportivos, los cuales deben ser considerados como territorios de paz y ajenos al conflicto armado.

Desde Minuto30, seguimos monitoreando la situación en Suárez y el norte del Cauca, una región que continúa siendo escenario de una compleja lucha por el control territorial pero donde la presencia institucional busca devolver la esperanza a sus habitantes.