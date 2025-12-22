Disidencias de «calarcá» piden dejar «intereses mesquinos» y anuncia cese al fuego contra fuerza pública

Resumen: Para ‘Jhon Mechas’, esta decisión no es un hecho aislado, sino una ratificación de órdenes que ya se estarían ejecutando en el terreno

Minuto30.com .- un sorpresivo anuncio que sacude el panorama de la seguridad nacional, Jhon Mendoza, conocido en el mundo del crimen con el alias de ‘Jhon Mechas’, confirmó que la estructura armada bajo su mando y subordinada a alias ‘Calarcá’, mantendrá un cese de acciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública de manera indefinida.

El anuncio, realizado a través de un video difundido en canales digitales, marca un punto de inflexión en la postura de este grupo disidente del antiguo Estado Mayor Central (EMC), que ha mantenido una cruenta confrontación con el Estado en departamentos como Norte de Santander y otras zonas estratégicas del país.

Un llamado a dejar los “intereses mezquinos”

Lo que más ha llamado la atención de analistas y autoridades es el lenguaje utilizado por Mendoza. En su intervención, el cabecilla apeló a la necesidad de realizar una lectura profunda del momento político actual de Colombia, instando a todos los actores involucrados a “dejar de un lado los mezquinos e egoístas intereses personales”.

Para ‘Jhon Mechas’, esta decisión no es un hecho aislado, sino una ratificación de órdenes que ya se estarían ejecutando en el terreno. “Siendo consecuentes con la historia y con el momento político que vive el país, hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo”, señaló el insurgente.

El contexto: Las disidencias de alias ‘Calarcá’

Es importante recordar que el grupo comandado por alias ‘Calarcá’ ha mostrado una postura más proclive a la negociación con el Gobierno Nacional, marcando distancia de otras facciones más radicales de las disidencias. Este anuncio de cese indefinido de ofensivas se produce en un momento en que el país exige resultados concretos en la disminución de la violencia en las regiones.

Sin embargo, el anuncio genera una mezcla de esperanza y escepticismo entre la población civil. Mientras algunos sectores ven esto como una oportunidad para desescalar el conflicto, otros advierten que estos ceses suelen ser utilizados por los grupos ilegales para fortalecer su control social y territorial sobre las comunidades, sin dejar de lado otras actividades ilícitas como la extorsión o el narcotráfico.

El reto para la Fuerza Pública

Pese al anuncio de las disidencias, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar no han emitido un pronunciamiento oficial de reciprocidad inmediata. La doctrina militar actual establece que, mientras no existan protocolos de verificación robustos, la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de mantener su presencia y control en todo el territorio nacional.

La gran incógnita que queda en el aire es si este “cese de acciones ofensivas” se traducirá realmente en un alivio para los habitantes de las zonas rurales, quienes siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado y la instalación de minas antipersonal.

No obstante, la sombra de ataques recientes, como el ataque al helicóptero de la policía en Amalfi, mantiene un estado de máxima alerta.