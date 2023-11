Diseñadora Nancy González se declarará culpable por tráfico de fauna

La famosa diseñadora colombiana, Nancy González, el viernes 17 de noviembre tiene prevista la realización de una audiencia en la que se espera que acepte cargos por tráfico de fauna.

La diseñadora está en libertad bajo fianza desde el pasado 31 de agosto tras ser acusada de tráfico ilegal de especies silvestres debido a que a través de vuelos comerciales a Estados Unidos transportaba sus costosos bolsos de piel de cocodrilo.

Nancy González, quien fue extraditada a Estados Unidos desde el pasado mes de agosto, aceptaría este viernes su culpabilidad en el delito de tráfico ilegal de especies silvestres por el que es investigada.

La información fue dada a conocer por el periodista Joshua Goodman, en su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde escribió: “La famosa diseñadora de bolsos Nancy González anuncia que se declarará culpable de cargos de tráfico de vida silvestre en Miami. La diseñadora colombiana está acusada de contrabandear cientos de sus costosos bolsos de cocodrilo a través de mulas en vuelos comerciales a Estados Unidos”.

