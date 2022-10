VIDEO. Diseñadora caleña denuncia que su agresor quedó libre

in

Hace un año, la diseñadora caleña Johana Rojas denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su exnovio.

A través de sus redes sociales publicó un video «porque es importante darle visibilidad a este tipo de situaciones», dijo la caleña en octubre de 2021.

Hace poco, la diseñadora publicó un video en su cuenta de TikTok para denunciar que, por vencimiento de términos, su agresor quedó libre.

El martes (18 de octubre) la diseñadora afirmó: «Mi agresor quedó en libertad por vencimiento de términos y no porque lo hallan declarado inocente, no porque hallan dicho que él no tuvo la culpa (…) Él todavía sigue en un proceso penal».