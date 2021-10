Diseñadora caleña denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su exnovio

La diseñadora caleña Johana Rojas denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su exnovio. A través de sus redes sociales publicó un video «porque es importante darle visibilidad a este tipo de situaciones».

Rojas contó que la agresión ocurrió en medio de una fiesta de cumpleaños de un amigo en Cali, en el que ambos coincidieron.

“Ese día, amanecer domingo, tipo 5:00 a. m., mi exnovio me agarró a golpes… Me agredió físicamente porque no quise estar con él”, afirmó Johana Rojas en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

«El maltrato físico y el abuso son formas de agresión que siempre siempre se tienen que denunciar (…) El pasado domingo tuve uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando por decir NO, tuve una agresión física por parte de mi ex pareja, con la cual terminé hace 2 años. Hoy vengo a decirles que NO SIEMPRE ES NO. Y que la culpa nunca nunca es de la víctima, métanse eso en la cabeza, por más miedo y vergüenza que sientan, que es normal», escribió en su último post.

La diseñadora escribió que hoy esta persona ya tiene orden de captura, pero que las autoridades no han podido dar con él. «Si alguien lo ve por favor llamar a la policía», pidió Rojas. Además, etiquetó la cuenta del hombre y dio el nombre completo en su cuenta de Instagram.

Diseñadora Johana Rojas denuncia brutal golpiza de su exnovio