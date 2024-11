Maduro dice que le quisieron robar las elecciones y que hackearon el CNE

Nicolás Maduro, elegido nuevamente como presidente de Venezuela en unas elecciones muy cuestionadas, dio su primer discurso como nuevo mandatario.

Estos son algunos apuntes de su discurso:

«No pudieron con las sanciones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora, y no podrán jamás por la dignidad del pueblo de Venezuela».

«El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará, ni hoy ni nunca. No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del libertador parió esta patria».

«Este, comandante Hugo Chávez, es tu triunfo. ¡Qué viva Chávez! Y la patria sigue. Qué bonita jornada hemos vivido. Va a haber paz antes, y la hubo. Durante, y la hay. Va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio, a partir de hoy».

«Venezuela tiene un sistema electoral de altísimo nivel de confianza. 16 auditorías se le hacen. Díganme en qué país se hace una auditoría al sistema electoral, lo dejo para su reflexión».

«Por eso no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. No nos metimos cuando Trump denunció que le robaron las elecciones. Eso es un asunto de ellos, así que eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a la Constitución y a la vida soberana de Venezuela».

«Soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de Venezuela y voy a defender la Constitución y nuestro pueblo».

«Más pudo el pueblo de Cristo, ante las campañas de demonios y demonias. Agradezco a todos los venezolanos que participaron. Agradezco al Plan República y a los soldados y soldadas de la Fuerza Bolivariana».

«Hoy sufrimos un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. Ya sabemos de qué país viene. Un ataque masivo al CNE porque los demonios no querían que se diera el boletín oficial hoy. Hackeo masivo, así lo denuncio, sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía y hacer justicia»