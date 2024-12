Las disculpas del presidente: Un descaro de la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín

En un año marcado por fracasos deportivos y desilusiones para la poderosa hinchada del Deportivo Independiente Medellín, la reciente aparición del presidente del club a través de un video para ofrecer disculpas a sus seguidores no solo resulta insuficiente, sino que revela un descaro por parte de la dirigencia al pretender aprovecharse del sentimiento de los seguidores para anunciar la venta de abonos para la temporada 2025.

Es irónico que se hable de reconocer los errores y pedir perdón a los hinchas por incumplir los objetivos planteados para el año en curso, cuando la falta de resultados deportivos se debe, en gran medida, a una gestión administrativa y deportiva deficiente por parte de una nefasta dirigencia del “Equipo del Pueblo”. La afición no merece ser tratada con pañitos de agua tibia, ni mucho menos ser manipulada emocionalmente para que adquiera un abono en un momento en el que la desmotivación reina en el entorno del equipo.

La triste realidad es que, a pesar de las disculpas y las promesas vacías, no se aprecia una inversión sustancial en el equipo profesional que pueda ilusionar a la hinchada con un desempeño exitoso en la próxima temporada. La supuesta consolidación de nuestras super poderosas y el triunfo de los chicos de la sub 17 no compensan la falta de ambición y visión a largo plazo en lo que respecta al conjunto principal.

La falta de transparencia en cuanto a los planes y proyecciones futuras del club son un insulto a la fidelidad de la afición, que merece ser tratada con respeto y consideración. Es hora de que los hinchas del “Rey de corazones” ejerzan presión sobre la dirigencia y se nieguen a comprar abonos para el próximo año hasta que no se presente un proyecto sólido y ambicioso que garantice un futuro prometedor para el equipo.

En lugar de apelar a la lealtad inquebrantable de los seguidores, la dirigencia debería demostrar con hechos su compromiso con el club y su afición, invirtiendo en refuerzos de calidad y en un cuerpo técnico competente que pueda llevar al equipo a alcanzar sus metas y regresar a la senda del éxito. La poderosa hinchada no debe permitir que su amor por el club sea utilizado como moneda de cambio para beneficio de unos pocos, mientras los sueños de gloria se desvanecen en una realidad marcada por la mediocridad y la falta de visión.

Es hora de que la hinchada del Deportivo Independiente Medellín exija un cambio real, una transformación profunda que ponga fin a la indiferencia y el conformismo de una dirigencia que parece estar más preocupada por los intereses económicos que por el verdadero espíritu deportivo que debe guiar a un equipo con tanta historia y tradición como el Rojo de la montaña. Raúl Giraldo y su círculo cercano deben rendir cuentas y asumir su responsabilidad en esta debacle deportiva, y la afición tiene el poder y la voz para hacer que esto suceda.

Porque las disculpas del presidente no bastan, y la hinchada merece más que promesas vacías y gestos superficiales. Ha llegado el momento de levantar la voz y exigir un cambio real en la gestión del Deportivo Independiente Medellín, en aras de un futuro digno de su grandeza y la pasión de sus seguidores.

