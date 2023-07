VIDEO. La discriminación es un problema serio y produce muertes: Colombia Diversa

in

El 28 de junio de cada año alrededor del mundo, se celebra el día del orgullo, una fecha que conmemora la determinación de la comunidad homosexual de Nueva York, que en 1969 decidió enfrentar la persecución y los maltratos frecuentes de la policía, y oponerse a una redada en el bar Stonewell, en el barrio Green Village, su más connotado lugar de reunión.

Este año por primera vez en la historia de nuestro país, la bandera multicolor, la del arco iris que representa el orgullo de la comunidad LGBTIQ+ fue desplegada en la fachada de la Casa de Nariño, un gesto que es valorado por quienes han padecido por décadas la discriminación, el acoso y la exclusión por amar de forma diferente, por defender su diversidad sexual y su identidad de género y reclamar, como cualquier ciudadano, el respeto por sus derechos.

“La discriminación es un problema serio que produce muertes, exclusión, estigmatización, que invisibiliza, violenta y desconoce la dignidad de seres humanos comunes y corrientes, que solo esperan ser reconocidos, como tal, personas, seres humanos, nada más”, expresa Marcela Sánchez, directora ejecutiva de la ONG Colombia Diversa.

Aunque la situación de violencia que viven muchas personas, hombres y mujeres, ha cambiado en lo últimos años en el país, hoy no existen registros ciertos sobre las agresiones que padecen quienes no se identifican como la mayoría heterosexual, sin embargo, con pequeños detalles, miradas e interpretaciones de su realidad, cotidianamente son agredidas y sus derechos irrespetados y desconocidos.

“Debemos tanto avergonzarnos como alegrarnos, porque tampoco estamos como hace 30 años, hemos avanzado, nos hemos educado, también las personas LGBTIQ+ salen, son más visibles, hablan de sus experiencias y esto también permite que nos vean como personas comunes y corrientes, no como gente rarísima que quieren convencer a otros para que se vuelvan gais o lesbianas o que quieren que los niños se vuelvan homosexuales”, explica Marcela Sánchez.

Pero a pesar de los cambios que se registran en la sociedad, en el país persisten desafíos de importante envergadura que, inexplicablemente, obstaculizan que la aceptación de las diferencia, la diversidad sigue siendo juzgada, excluida, apartada y violentada.

“Es positivo que haya transformaciones y cambios, pero desafortunadamente en el país hay unos desafíos para aceptar las diferencias, para aceptar las diferencias raciales, las diferencias lingüísticas, incluso para reconocerlas, pensamos que nosotros solo hablamos español y resulta que aquí hay un mundo de idiomas que se hablan en Colombia y que ni siquiera conocemos su número ni su nombre, somos regionalistas, no reconocemos las diferencias regionales, no reconocemos las diferencias políticas, aquí se ha asesinado partidos políticos enteros por no reconocer esas diferencias políticas; lo mismo pasa con las diferencias sexuales”, recalca la directora de Colombia Diversa.

La estigmatización de la comunidad LGBTIQ+ es real y se expresa de distintas maneras, chistes, gracejos, comentarios desobligantes y hasta miradas inquisidoras.

“Todavía hay gente que le cuesta trabajo por múltiples razones, porque no tienen conocimiento, porque tienen miedo o porque su religión se los prohíbe o porque sencillamente no quieren reconocer al diferente e incluso, lo eliminan; a pesar de que no existen cifras concretas y reales, además de desconocer el subregistro, hemos llegado a contabilizar hasta 200 asesinatos anuales, por razones de identidad de género y diversidad sexual, crímenes de odio”, puntualiza Marcela Sánchez.

Y añade: “La existencia de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales no es un capricho, es una existencia válida, pero como hay quienes no la aceptan, esa no aceptación se convierte en eventos de discriminación y violación de derechos humanos y hasta muerte”.

Investigaciones de Colombia Diversa han demostrado que en el Estado, en el conjunto de la sociedad persisten prejuicios que trascienden la violencia física y de manera disimulada violan los derechos humanos de quienes no se identifican heterosexuales: “cuando a uno lo expulsan del colegio por ser lesbiana, cuando la policía te recoge en la calle porque eres una pareja del mismo sexo que estás disfrutando del espacio público en condiciones normales, cuando te asesinan, te persiguen, cuando la misma familia te expulsa y te chantajea porque eres gay o lesbiana, cuando se amenaza a defensores de las causas LGBTI, cuando declaraciones de altos funcionarios públicos como el anterior director de la Policía decía que las personas LGBTI no eran normales”.

En el mes de la inclusión y la tolerancia las organizaciones que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ+ piden que se tome en serio el tema de la discriminación, porque consideran y han constatado: “La discriminación es un problema serio, la discriminación produce muertes, produce problemas de salud mental, produce suicidios, la discriminación es la puerta de entrada de múltiples violencias».

De acuerdo con Marcela Sánchez en el país se ha avanzado, pero es mucho lo que falta por recorrer y se identifica un obstáculo que impide saber a ciencia cierta los impactos de la violencia contra la Comunidad: “Uno de los grandes obstáculos en el país es no medir la violencia contra la población LGBTI, el Estado tiene una deuda y es medir la discriminación contra todas las poblaciones, para poder prevenirla, para combatirla y diseñar campañas para que los colombianos y las colombianas dejemos de discriminar, dejemos de creer que contar chistes sexistas, chistes racistas, chistes en contra del hombre gay es normal, porque todo eso afecta la dignidad de las personas”.

