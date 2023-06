VIDEO. “La confusión no fue mía”: Paulo Autuori director técnico de Atlético Nacional

in

Un momento ‘cumbre’ del partido entre Millonarios y Atlético Nacional en el cotejo de la final del fútbol profesional colombiano y que perdió el verde paisa desde la instancia de penales, fue una ‘confusión’ sobre el cambio de jugadores en los últimos 10 minutos.

Lo que se vio en la transmisión es que en dos momentos finales, varios cambios, que habían sido dispuestos por el entrenador, fueron reversados. Al principio se creía que se trató de un error del cuarto árbitro, sin embargo, con el paso de las horas las especulaciones de lo ocurrido van más allá.

Y se dice especulaciones, porque oficialmente nadie ha querido entregar detalles de lo que realmente ocurrió.

Sigue al canal Atlético Nacional en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4HtjfHwXbBI7oIGe22

Lo único con lo que se cuenta son las imágenes de la transmisión del partido en la que Yerson Candelo y Dorlan Pabón se acercan al cuerpo técnico previo a los cambios y de ahí en adelante todo el enredo que se vio.

En rueda de prensa al técnico Paulo Autuori le consultaron sobre el hecho y fue contundente al afirmar que él tenía claro lo que quería hacer y con ello indicó que nunca hubo confusión de su parte.

El estratega verdolaga no aclaró quién o quiénes fueron los responsables de la confusión. “Estaba muy claro qué era lo que íbamos a hacer”, dijo Autuori.

Al mismo tiempo el entrenador mandó a preguntar a otras personas sobre lo ocurrido, pero no especificó a quienes.

“Esa confusión se la tienen que preguntar a otras personas, no fue mía, estaba muy claro qué era lo que íbamos a hacer, yo no puedo hablar porque no fui yo el responsable”, indicó el entrenador.

Al final, lo que muchos interpretaron como una pérdida deliberada de tiempo, parece haber sido un acto de desautorización a las decisiones de Autuori, sin embargo, el Atlético Nacional no ha emitido comunicación oficial que conjure las especulaciones que surgieron a partir de lo que todo mundo vio en la transmisión.

Más noticias de Atlético Nacional