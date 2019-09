Director del Movistar Team le respondió a ‘Supermán López’ tras sus fuertes críticas en La Vuelta a España

José Luis Arrieta, director deportivo del Movistar Team, le respondió al ciclista colombiano Miguel Ángel López después de sus crítica al equipo y a Alejandro Valverde por su actitud en la caída masiva de la etapa 19 de La Vuelta.

Al pronunciarse sobre las críticas de López, Arrieta decidió no entrar en polémicas y simplemente dijo que nunca ha hablado con él y no tiene nada que opinar, resaltando que el colombiano tendrá sus motivos para criticar al Movistar Team.

Lea también: VIDEO: “Hacen el estúpido, son los mismos tontos”, ‘Supermán’ López ‘explotó’ contra el Movistar Team en La Vuelta

“Él tendrá sus motivos, pero conmigo no ha hablado nunca. No soy capaz de calificarlo porque nunca he hablado con él, no tengo nada más que decir”, aseguró el director deportivo del equipo español de ciclismo.

Además, Arrieta explicó que dio la orden de apretar tras la caída argumentando que lo tenían pensado así desde la salida, y resaltó que la caída se presentó, según él, por la tensión que había para llegar a ese punto en cabeza del lote. “Fue un accidente, pero tonto, que no dejó transcurrir la carrera”, aseguró.