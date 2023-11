VIDEO. No es buena idea discutir ahora modificaciones a la regla fiscal: Fedesarrollo

Después de 24 años, cuando en 1999 se registró una crisis económica por la mala gestión del sistema bancario, el país volvió a registrar una contracción económica del 0,3 por ciento del PIB, lo que enciende las alarmas sobre la actividad productiva del país.

De acuerdo con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, los datos revelados por el DANE no son buenos y es necesario que el Gobierno tome nota para evitar caer en recesión, porque hay indicadores como el de la inversión, tanto pública como privada, que en el tercer trimestre registra una caída del 11 por ciento, lo que es un mal síntoma para el dinamismo de la economía.

“Indudablemente la incertidumbre está afectando la economía, la incertidumbre por las reformas, particularmente la laboral, además de los ruidos que hay en ciertos sectores como vivienda, infraestructura, el sector minero energético, todo eso va en contravía de la inversión privada y la caída de la inversión golpea el dinamismo económico que requiere el país”, asegura el director de Fedesarrollo.

En un contexto de indicadores negativos, explica Mejía, no es conveniente plantear modificaciones en la estructura de la guerra fiscal, pues considera que plantear dicha posibilidad no genera confianza en los inversionistas y pone en duda el compromiso del Gobierno para cumplir las obligaciones con el pago de la deuda y la reducción del déficit fiscal.

“Los resultados revelados por el DANE no son buenos, se registra una contracción económica que no se daba desde 1999, en ese contexto pensar en modificar, suspender o cambiar la regla fiscal no es un buen mensajes, lo que se requiere en este momento son mensajes de confianza, el cumplimiento de los compromisos que tiene el Gobierno Nacional justamente en el pago de la deuda, en la reducción del déficit fiscal, eso es lo que permite reducir las tasas de interés e incentivar la inversión, pública y privada, no es una buena idea en este momento discutir modificaciones a la regla fiscal”, puntualizó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Para mejorar el ambiente en torno a la actividad económica y enfrentar los riesgos de entrar en recesión, el director de Fedesarrollo cree que el Gobierno debe plantearse modificaciones de fondo en las reformas laboral, pensional y de salud que está tramitando el Congreso de la República.

