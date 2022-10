Fuertes declaraciones del director del Arkéa tras su renuncia: ¿enemistad con Nairo Quintana?

Hace unas semanas, el ciclista Nairo Quintana salió del Arkéa equipo con el que consiguió el sexto lugar en el Tour de Francia, el cual defiende tras las acusaciones de haber consumido Tramadol.

En las últimas horas se conoció otra dura baja para el cuadro bretón. Se trata del director deportivo, Yvon Ledanois, quien presentó la renuncia, según él, por ir en búsqueda de nuevos proyectos deportivos.

Sin embargo, al salir casi en el mismo tiempo del colombiano, le preguntaron si había tenido algo que ver su presencia en la competencia francesa cuando se supone que Quintana consumió la sustancia, a lo que respondió un poco subido de tono: Lo del Tramadol “no tiene nada que ver”, indica el francés. “Yo no era amigo de Quintana. Fui director deportivo del Arkéa-Samsic, no de Quintana. Ha hecho carreras en las que yo no era director deportivo, he hecho muchas también sin él”, expresó.

“Desde que se retiró de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Le tengo afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, y no es él quien me obliga a irme”, agregó.

Ouest France le planteó la posibilidad de trabajar en un futuro con Nairo ahora que ambos se retiran y a esto también se mostró negativo: “No. No quiero unirme a él, y ni siquiera sé adónde va”, dijo.

Ante las pruebas que el boyacense presentó este miércoles ante el TAS, Ledanois solo se remite a darle el beneficio de la duda. “La primera persona a la que habría decepcionado sería a Emmanuel Hubert, luego al equipo, a sus compañeros y luego al cuerpo técnico. Tenía la confianza de todos… Si resulta que se equivocó, es una pena”, manifestó.

“Se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no comentar. Simplemente, desde el ser humano, me hubiera gustado tener una llamada telefónica de él, que nunca recibí. Pero bueno, nunca espero nada de un corredor”, añadió.

Finalmente, Yvon Ledanois no quiso dar mayor información sobre el nuevo rumbo de su carrera, no obstante, informó que tiene varias ofertas sobre la mesa.