Diomer Alexander Rodríguez desapareció en Girardota

Resumen: Diomer Alexander Rodríguez Hoyos es un hombre colombiano de 39 años, cuya desaparición fue reportada el 13 de agosto en Girardota, Antioquia . Al momento de la información suministrada, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Diomer Alexander Rodríguez Hoyos es un hombre colombiano de 39 años, cuya desaparición fue reportada el 13 de agosto en Girardota, Antioquia. Al momento de la información suministrada, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Entre sus señales particulares se identifica un tatuaje con el nombre “Jerónimo” en el antebrazo, así como un tatuaje en el hombro que contiene fechas. Estas características pueden ser útiles para facilitar su identificación.

La información corresponde a una persona de sexo masculino e identidad de género hombre. Cualquier dato relacionado con su paradero, apariencia, vestimenta al momento de la desaparición o circunstancias del caso puede ser relevante para apoyar su búsqueda e identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes