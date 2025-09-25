Diomedes Quintero desapareció en Concordia

Resumen: Diomedes Quintero Jaramillo desapareció el 24 de septiembre de 2025 a la edad de 41 años. Su desaparición ocurrió en la vereda Morrón del municipio de Concordia, exactamente en el kilómetro 15 de la vía Bolombolo-Santa Fe de Antioquia .

Diomedes Quintero Jaramillo desapareció el 24 de septiembre de 2025 a la edad de 41 años. Su desaparición ocurrió en la vereda Morrón del municipio de Concordia, exactamente en el kilómetro 15 de la vía Bolombolo-Santa Fe de Antioquia.

Físicamente, Diomedes es de contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Tiene el cabello corto, liso, de color castaño oscuro con algunas canas. Sus ojos son de color café y tamaño mediano, su nariz es recta y su boca de tamaño medio con labios medianos. No tenía barba ni bigote al momento de la desaparición.

Entre sus señales particulares destacan dos cicatrices visibles: una sobre el lado derecho del labio superior y otra sobre la ceja izquierda. Además, tiene dos tatuajes: uno en el antebrazo derecho con el nombre «Santiago» de aproximadamente 15 cm de largo, y otro en la palma de la mano derecha de alrededor de una pulgada.

