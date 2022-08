in

Una sorprendente historia médica tiene asombradas a las autoridades en Italia, luego de conocerse el caso de un hombre que dio positivo al mismo tiempo, a tres de los virus más peligrosos de los últimos años.

Se trata de un italiano de 36 años de edad, que llegó al Hospital Universitario de Catania, manifestando síntomas de covid – 19, como tos, fiebre, malestar general, dolor abdominal, de cabeza, de garganta y fatiga.

El paciente había regresado al país, de unas vacaciones en España, y después de los exámenes dio positivo para covid-19.

Horas después empezó a presentar erupciones en el rostro, por lo que posteriormente fue confirmado por el cuerpo médico que se trataba de viruela del mono.

Pero, aunque solo sufrir de Covid-19 ya era mucho, y dar positivo para viruela símica, no era menos desalentador, la mala suerte del paciente no terminó allí, ya que fue sometido a todo tipo de estudios, que al final le confirmaron ser portador de VIH.

Para más noticias internacionales, ingrese aquí.

También había dado positivo para sífilis

El italiano también informó que en 2019 había sufrido de sífilis y actualmente estaba en tratamiento por trastorno bipolar.

Luego de que confesara que en España había sostenido relaciones sexuales sin protección, los médicos determinaron que el VIH era una infección contraída recientemente.

El sujeto dio lugar a un estudio médico publicado el 19 de agosto en la revista ‘Journal of Infection’, que lleva por título ‘First case of monkeypox virus, SARS-CoV-2 and HIV co-infection’, que traduce ‘primer caso de coinfección de viruela de mono, SARS-CoV-2 y VIH’, realizado por galenos italianos entre los que estuvieron Santi Nolasco, Francesco Vitale, Alessandro Geremia y Fabio Tramuto.